Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yeşilkır Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştüğü olayda iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel