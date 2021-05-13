Arnavutköy'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Arnavutköy'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Arnavutköy'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda 19 yaşındaki Sait Ç. isimli genç, bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri ise saldırganları bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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