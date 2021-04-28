Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de iki binanın bahçe duvarları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.