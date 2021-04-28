Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de iki binanın bahçe duvarları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY'de iki binanın bahçe duvarları arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş binaların arasında kalan boş alandan geçmeye çalışırken ayağı kaydı. Minik çocuk iki binanın bahçe duvarları arasına düştü. Düştüğü yerden çıkamayan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvranmaya başladı. Minik çocuğun çığlıklarını duyan sokaktaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu Caner Öztaş, sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri acı içinde kıvranan çocuğu sıkıştığı duvar içinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Bir duvarın bir bölümünü yıkan ekipler çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Çocuklarının dışarıda oynarken binaların arasındaki perde beton ve bahçe duvarlarının arasına sıkışma risklerinin olduğunu söyleyen anne Nuray Öztaş, durumdan bina müteahhidini sorumlu tuttu.

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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