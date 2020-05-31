ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KAFEDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KAFEDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Arnavutköy'de bir kişi, hırsızlık amacıyla girdiği kafeteryada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KAFEDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
31.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:52

Arnavutköy'de bir kişi, hırsızlık amacıyla girdiği kafeteryada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin 1 hafta içinde aynı iş yerine üçüncü defa girdiği anlaşıldı. Daha önceden çaldığı malzemeleri hurdacıya 35 liraya sattığı tespit edilen şüphelinin, başka bir iş yerinden ise bir hafta önce 20 bin lira nakit para çaldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Arnavutköy'de birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı kamera görüntülerince tespit edilen A.Ö, son işinde yakayı ele verdi. Arife günü öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi Cansoy Sokak'taki bir kafeteryanın plastik tentesini elindeki bıçakla keserek içeri giren bir kişi, o sırada sokakta devriye atan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Ekibi tarafından fark edildi. Polis ekipleri, iş yeri sahibi ile irtibata geçerek kapıyı açtırmak istedi. Kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı aramada, A.Ö.'nın bir masanın altına saklandığını ve elinde bir bıçak olduğunu gördü. Hırsızlık amacıyla içeriye girdiği anlaşılan A.Ö, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı. 

KÜLLÜKLERİ 35 LİRAYA HURDACIYA SATMIŞHırsızlık zanlısı A.Ö'nün, suçüstü yakalandığı kafeteryaya daha önceden 2 kez daha girdiği öğrenildi. Önceki hırsızlıklarında iş yerinden LCD televizyon ve sadaka kutusunu çaldığı belirlenen şüphelinin, yine aynı iş yerinden çaldığı alüminyum kül tablaları ile servis tepsilerini ise 35 liraya hurdacıya sattığı anlaşıldı.

RESTAURANTTAN 20 BİN LİRA ÇALMIŞŞüphelinin yakalanmasının ardından Arnavutköy'de başka bir iş yeri sahibi de şikayetçi olarak restoranından 20 bin lira değerinde malzemesinin çalındığını söyledi. Bunun üzerine iş yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen kişinin, kafeteryada suçüstü yakalanan kişi olduğu görüldü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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