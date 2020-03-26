ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI
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Arnavutköy, Güncel

ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşın evden çıkmadığı Arnavutköy'de, ayakkabı hırsızları durmak bilmedi.

26.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:37
ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşın evden çıkmadığı Arnavutköy'de, ayakkabı hırsızları durmak bilmedi. Girdikleri apartmanların dış kapılarını kredi kartı yardımıyla kolaylıkla açan hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine, hırsızlar kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara ellerindeki kredi kartları yardımıyla kolaylıkla giren hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı.

5 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI

Apartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ilki Arnavutköy Merkez Mahallesi'nden.. Önce bir binanın giriş kapısına gelen bir kapıda bir süre oyalanan hırsız, daha sonra elindeki bir kartla binanın dış kapısını saniyeler içerisinde açtı. Birkaç dakika sonra binadan elinde ayakkabı dolu bir poşetle ayrılan hırsız, binadan 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

10 ÇİFT AYAKKABI

İkinci görüntü ise Anadolu Mahallesi'nden.. Tüm daire sahiplerinin evlerinde olmasına aldırış etmeyen hırsız, bina içerisinden 10 çift ayakkabı çalarak binadan hızla uzaklaşıyor. O anlar ise binadaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydediliyor.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Son görüntü ise yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ayakkabı hırsızlığına ait. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İçerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.

ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI

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