Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı belirtilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yoğun uğraşının ardından yangını kontrol altına alan ekipler, iş yerinde yaptıkları araştırmada, 4 kişinin cesedine ulaştı.

İtfaiye ekiplerince dışarı çıkartılan 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı olay anını anlattı

Görgü tanığı Gürkan Şahin, dumanları görünce olay yerine geldiğini anlatarak, "Geldiğimde bir yabancı uyruklu kişi de dışarıdaydı. İçeride 4 kişinin daha olduğunu söyledi. Zaten içeriden sesler geliyordu. Biz de camları kırdık. İtfaiyeye haber verdik. 'Kurtaracağız sizi' diye seslendik. Ama yangın kapı bölümünde çıktığı için dışarı çıkamıyorlardı. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale etmişlerdi ama maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı." dedi.

Ölenler Pakistan uyruklu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saat 11.20 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yeri çevresinde bulunan görgü tanıkları ile yapılan görüşme neticesinde bahse konu iş yeri içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgi edinilmiş, söndürme ve arama çalışmaları sonucu Pakistan uyruklu 4 şahsın cansız bedenlerine ulaşılmıştır."

Bu arada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yerine giden nöbetçi savcı, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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