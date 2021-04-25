Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney