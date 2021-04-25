Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE HIRDAVAT DEPOSUNDA YANGIN: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (2)
Son dakika haber: Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahlisiyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset cenaze aracına konuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü: ------------Olay yeri-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Tabutun cenaze aracına konması
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı