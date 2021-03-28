Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı
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Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

Arnavutköy'de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'ne her gün gelerek dilencilik yapan kadın, vatandaşlar tarafından Arnavutköy Belediyesi zabıta ekiplerine şikayet edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde her gün aynı noktaya gelerek insanlara duygu sömürüsü yapan kadını yakaladı. Zabıta ekiplerinin dilenci kadına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınırken, caddeden geçen vatandaşlar kadının her gün aynı noktada durduğunu söyleyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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