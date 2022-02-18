ARNAVUTKÖY'DE HALI YÜKLÜ MİNİBÜS OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de arıza nedeniyle sol şeritte duran otomobile, aynı şeritte ilerleyen minibüs çaptı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba ışıkları mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arıza nedeniyle 34 EDN 854 plakalı otomobil sol şeritte durdu. Aynı şeritte seyir halindeki bir halı yıkama şirketine ait 34 BM 0823 plakalı halı taşıyan minibüs, otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralı minibüs şoförü K.A. sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.