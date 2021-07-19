Arnavutköy'de halı silkelerken balkonda düşen kadın 12 gün sonra öldü
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Arnavutköy'de halı silkelerken balkonda düşen kadın 12 gün sonra öldü

Arnavutköy'de halı silkelerken balkonda düşen kadın 12 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de oturduğu apartmanın 3'ünü katında balkondan halı silkelerken düşen Betül Dali, tedavi edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak 12 gün sonra hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de oturduğu apartmanın 3'ünü katında balkondan halı silkelerken düşen Betül Dali, tedavi edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 7 Temmuz günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Betül Dali adlı yabancı uyruklu kadın, oturduğu apartmanın 3'üncü katında balkondan halı silkelerken dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Ağır yaralanan kadını ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi edilen Betül Dali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 12 gün sonra hayatını kaybetti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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