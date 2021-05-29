ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu bir otomobile çarparak durdu.

ARNAVUTKÖY'de yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu bir otomobile çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. Freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu yokuş aşağı metrelerce kaydı. Geri geri kayan kamyon, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FACİA UCUZ ATLATILDI

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi İrfan Şimşir, 'Kamyonun freni boşalınca geri geri kaydı ve aracımızı bu hale getirdi. Şoförü ile görüştük aslında onun da suçu yok freni boşalınca bir şey yapamamış. O esnada sokakta kimse olmamasına dua ve şükürediyoruz normalde burada çocuklar oyun oynuyor. Ortalama 350 bin TL'lik zararımız var dedi.

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN OTOMOBİLE ÇARPIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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