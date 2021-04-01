Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi

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Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonun dorsesi yola devrildi.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de  hafriyat kamyonun dorsesi yola devrildi. 

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Arnavutköy 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaattan yükünü alan hafriyat kamyonu yolda giderken, dorsesi yan yattı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası devrilen kamyonun bulunduğu yolda bir süre trafik akışı sağlanamadı. Yola dökülen hafriyat, inşaat çalışanları tarafından temizlendikten ve devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra caddede trafik normal seyrine döndü. Bir görgü tanığı, kamyon dorsesinin devrildiği anda yoldan minibüsün geçtiğini, ve minibüsün dorsenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu iddia etti.

 


Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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