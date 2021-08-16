Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara çarptı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Ağaçların altında oturan Murat Beray, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Habipler yolunda meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde giden 34 HG 9639 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kamyon, kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazadan hafriyat kamyonu sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında hafriyat kamyonunun çarptığı ağaçlardan birinin dibinde oturan Murat Beray kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın şokunu üstünden atamayan Beray, "Şu an ayaklarım tutmuyor. 10 metreyle kazadan kurtuldum. Kamyonun altında kalıyordum." dedi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı