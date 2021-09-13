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Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 FU 0168 hafriyat kamyonu, sürücüsü Yaşar Öksüz'ün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi. Kamyondaki hafriyat atıkları yola dökülürken, ulaşım tek şeride düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Öksüz'ü hastaneye kaldırdı. Yolan dökülen hafriyat atıklarını işçiler kürek ve iş makinesi ile temizledi. Devrilen kamyon ise vinçle kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi
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Haber: Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi - Haberler
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