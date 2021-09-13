ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi.

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 FU 0168 hafriyat kamyonu, sürücüsü Yaşar Öksüz'ün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi. Kamyondaki hafriyat atıkları yola dökülürken, ulaşım tek şeride düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Öksüz'ü hastaneye kaldırdı. Yolan dökülen hafriyat atıklarını işçiler kürek ve iş makinesi ile temizledi. Devrilen kamyon ise vinçle kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

 Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yemek Tarifleri Bensu Soral Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Arda Turan Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:44:12. #1.11#