Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, kavşakta virajı alamayarak devrildi.

Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, kavşakta virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, bir otomobil kamyondan yola dökülen hafriyatın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy Otoyolu Karlıbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine giden Selman Emin H. idaresindeki 34 ZC 8562 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün kontrolünden çıkarak kavşakta virajı alamayıp devrildi. Kazada sürücü Selman Emin H. hafif şekilde yaralanırken, kamyondaki hafriyat yola döküldü. Hafif yaralı kamyon sürücüsü, tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında kamyonun yakınında bulunan bir otomobil, tonlarca ağırlıktaki hafriyattan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza sonrasında kavşakta trafik yoğunluğu oluşurken, kaza mahalli drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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