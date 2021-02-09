ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI
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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI

09.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:43
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi.

–Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi. Bazı sürücüler denetimi görerek kaçmaya çalıştı ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araçlardaki brandayı da kontrol eden ekipler brandası açık olan sürücülere ceza yazdı.

Eski Edirne Asfaltı üzerindeki denetimi fark eden bazı sürücüler denetimden kaçmaya çalıştı. Denetimi fark eden bir sürücü, kamyonu denetim noktasından 100 metre geride  bırakarak koşmaya başladı. Kaçan sürücüyü gören polis ekipleri yakalayarak denetim noktasına getirdi Sürücü,  "Ne kaçacağım. Ben koşmuyordum, oradaydım. Sanki ne kaçırıyoruz.ö diyerek kendisini savundu. Sürücüye yüksek tonaj nedeniyle cezai işlem uygulandı.

DENETİMİ FARK EDİNCE KAÇMAYA KALKTIBrandası takılı olmayan bir başka sürücü ise polis ekiplerini fark edince akan trafikte durdu ve geri geri gitmeye başladı. Diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförünü, polis ekipleri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Kendisine neden kaçtığını soran gazetecilere sürücü 'Neden olabilir?' diye sordu.  

Polis ekiplerinin durdurduğu bir başka hafriyat kamyonu sürücüsü Mehmet Kayalar ise denetim hakkında, "Denetimler çok güzel. Her şey bizim için. Polis ekipleri görevini yapıyor. Bunların hepsi bizim sağlığımız için. Tonajımızı fazla atarlarsa frenimiz ısınacak duramayacağız ve kazaya sebebiyet vereceğiz. Bizim kabahatimiz değil hafriyatçıların  kabahati.ö İfadelerini kullandı.

- İstanbul
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİNİ GÖREREK KAÇANLAR CEZADAN KURTULAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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