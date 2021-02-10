Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:35
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi.

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Suriye uyruklu ehliyetsiz bir sürücüye ve araç sahibine ceza kesildi.

Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araçlardaki brandayı da kontrol eden ekipler brandası açık olan sürücülere ceza yazdı. Denetimlerde durdurulan bir hafriyat kamyonu sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Suriye uyruklu ehliyetsiz sürücü Muhammed Alallousi'ye ve araç sahibine toplam 5 bin 400 lira para cezası kesildi. Alallousi kendisini şöyle savundu: "Benim 3 tane çocuğum var. Abim öldü. Abimin çocuklarına da bakıyorum. Burada 3 bin 500 lira alıyorum. Yine az. İki aile bakıyorum ancak bana yetiyor. Şimdi ceza da yedim. Ben şimdi bunu mu ödeyeceğim yoksa çocuklarıma yemek mi yedireceğim? Kiram var, anne babam var, kardeşlerime bakıyorum."

BRANDADAN CEZA YİYEN SÜRÜCÜ: BRANDA ÇEKMENİN BİR ANLAMI YOK

Denetimlerle ilgili bir hafriyat kamyonu şoförü Şahin İlkören, "Denetimler oldu mu daha güzel olur. Trafik kazaları da önlenmiş olur. Genel bilgi taraması yaptılar, arabanın eksiği var mı yok mu onlara baktılar. Bir eksiğim yoktu" ifadelerini kullandı. Brandası açık olan ve ceza yazılan Talip Kılıç ise, "Brandadan yazacak cezayı başka eksiğim yok. Düz kasa yüklüyoruz. Hiç dökülen var mı?  Düz yükletiyoruz. Brandayı çektiğin zaman rüzgar yukarı atıyor. Yanları havalı olduğu zaman yine dökülüyor. Branda çekmenin bir anlamı yok." dedi.

(LAR)

 


- İstanbul
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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