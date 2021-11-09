ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARINA DENETİM

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde, evrakları ve kamyonlarında eksik olan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Hafriyat kamyonlarını tek tek durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araç muayenesi, branda, tonaj kontrolleri yapıldı. Bir sürücüye, hafriyat kamyonunda reflektör olmadığı için 314 lira para cezası kesildi.

"İSTANBUL'UN YÜKÜ SIRTIMIZDA

Aracında reflektör olmadığı için para cezası kesilen sürücü Hamza Uslu, "Bütün İstanbul'un yükü sırtımızda. Zor bir mesleğimiz var. Uygulama yapılması iyi bir şey. Eksiklerimiz de oluyor. Benim evraklarımda bir eksiklik yok sadece reflektör olmadığı için bir işlem yapılacak" dedi.