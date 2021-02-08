Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

08.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:36
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde eksikliği görülen 38 adet hafriyat kamyonuna  43 bin 39 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ve Arnavutköy İlçe Trafik ekipleri dün  Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplam 196 adet hafriyat kamyonu denetlendi. 38 adet hafriyat kamyonu sürücülerine çadır branda takmamak, muayene yaptırmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, yerleşim birimleri içinde park etmek, plakasını farklı bir yere takmak, uyarı ve ikazlara uymamak ve tescil plakasında değişiklik yapmak gibi suçlardan 43 bin 39 lira para cezası uygulandı.

(Fotoğraf)


Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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