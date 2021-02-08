Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde eksikliği görülen 38 adet hafriyat kamyonuna 43 bin 39 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ve Arnavutköy İlçe Trafik ekipleri dün Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplam 196 adet hafriyat kamyonu denetlendi. 38 adet hafriyat kamyonu sürücülerine çadır branda takmamak, muayene yaptırmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, yerleşim birimleri içinde park etmek, plakasını farklı bir yere takmak, uyarı ve ikazlara uymamak ve tescil plakasında değişiklik yapmak gibi suçlardan 43 bin 39 lira para cezası uygulandı.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı