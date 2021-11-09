Arnavutköy'de hafriyat kamyonları denetlendi - Haberler
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonları denetlendi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Arnavutköy'de hafriyat kamyonları denetlendi

Arnavutköy'de trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

EDİRNE (AA) - Arnavutköy'de trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde hafriyat kamyonlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, kasalarda branda olup olmadığını ve uygun tonajda yük taşınıp taşınmadığını inceledi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Bazı sürücüler denetimden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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