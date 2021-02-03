ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan sürücü, eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00'de Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Baca, 34 EC 7587 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, aracıyla önce yol kenarındaki çukura düştü, ardından da duvara çarparak ters döndü. Araç içindeki sürücü Muhammet Baca, eşi Bilge Baca ve 3 yaşındaki oğlu Fatih Baca yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralıların yardımına koşarken, olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yol kenarına devrilen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü dökümü:

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı