ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:13
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan sürücü, eşi ve çocuğu  hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00'de Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Baca, 34 EC 7587 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, aracıyla önce yol kenarındaki çukura düştü, ardından da duvara çarparak ters döndü. Araç içindeki sürücü Muhammet Baca, eşi Bilge Baca ve 3 yaşındaki oğlu Fatih Baca yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralıların yardımına koşarken, olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yol kenarına devrilen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü dökümü:

------------------------Ters dönen araçtan görüntü

-Genel ve detaylar


ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Defne Samyeli Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:13:20. #1.14#
title