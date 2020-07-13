Arnavutköy'de güpegündüz silahlı saldırı
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Arnavutköy'de güpegündüz silahlı saldırı

Arnavutköy'de güpegündüz silahlı saldırı Arnavutköy'de kahvehanede oturan bir vatandaş, yaklaşık 6 aydır aranması bulunan kişi tarafından güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.

13.07.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:35

Arnavutköy'de güpegündüz silahlı saldırı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kahvehanede oturan bir vatandaş, yaklaşık 6 aydır aranması bulunan kişi tarafından güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Beyder Sokak'ta bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay önce eşini ve arkadaşını silahla vuran ve daha sonra ortadan kaybolan İ.İ. bugün sokaktaki kahvehaneye gelerek M.Ç.'ye silahla saldırdı.

M.Ç. bacaklarına isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığılıp kaldı, İ.İ. ise olay yerinden kaçtı. Yerde yatan M.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan mahalleli ve kahvehanede oturan arkadaşları yaptı.

İlk müdahalesi yapılan M.Ç. daha sonra olay yerine gelen ambulansla Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı soruşturma başlatırken her yerde olay yerinden kaçan zanlı İ.İ. aranıyor.

Arnavutköy'de güpegündüz silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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