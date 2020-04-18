Arnavutköy'de gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kan bağışını sürdürdü Arnavutköy'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Arnavutköy'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Arnavutköy, Merkez Mahalle Camisi yanında kurulan Türk Kızılay'a ait çadırlarda gönüllüler kan verdi.

Bağışta bulunan Nejdet Cihan, gönüllü olarak kan vermeye devam edeceklerini belirterek, "Lütfen sizler de hem sağlığınız hem de hayat kurtarmak için kan verin." dedi.

Murat Yorulmaz ise uzun zamandır kan bağışında bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün de kan vermek için evden çıktım. Emniyet memurlarımız kan vereceğimi söyleyince müsaade ettiler. Herkesin düzenli kan vermesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA