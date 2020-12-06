Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

06.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:43

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu Arnavutköy'de polis ekipleri, seyir halinde olan bir nakliyat tırına göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL - Arnavutköy'de polis ekipleri, seyir halinde olan bir nakliyat tırına göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Tır da 9 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edilirken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 14.15 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesinde seyir halinde olan bir nakliyat tırının içinde yabancı uyruklu şahıslar bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Almanya plakalı tır güzergahı üzerinde durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan kontrolde 2'si çocuk, 2'si kadın şahıs olmak üzere Suriye uyruklu toplam 9 şahsın araçta bulunduğu tespit edildi. Tır şoförü Nihat S. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan Nihat S., "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber... Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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