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Arnavutköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçede adeta kuş uçurtulmazken, kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı, vatandaşların GBT'sine bakıldı.

Arnavutköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Gece boyunca süren denetimler ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İlçe genelinde 5'i sabit 5'i seyyar olmak üzere 10 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 10'nu çevik kuvvet olmak üzere toplam 47 ekip ile 170 polis görev yaptı. Denetimlerde vatandaşların GBT sorgusu yapılırken, denetim noktalarında durdurulan araçlar arandı. İlçede adeta kuş uçurtulmadı. Denetimlere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi de katıldı. Denetimlerin Arnavutköy'de sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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