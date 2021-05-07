ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
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ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA -ARNAVUTKÖY'de gecekondu alev alev yandı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA -ARNAVUTKÖY'de gecekondu alev alev yandı.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki bir gecekonduda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı gecekonduya itfaiye kısa sürede müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında gecekonduda büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yanan gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi. 

ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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