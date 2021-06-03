Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı
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Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı Arnavutköy'de freni boşalan minibüs bir inşaatın iskelesine çarptıktan sonra yolun karşısında bulunan boş çayırlığa uçtu.

Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de freni boşalan minibüs bir inşaatın iskelesine çarptıktan sonra yolun karşısında bulunan boş çayırlığa uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken o esnada iskele de çalışan kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen iskele drone ile havadan görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ailesi ile market alışverişi yaptıktan sonra oturduğu binaya gelen Seyhan K., alışveriş malzemelerini evine çıkartmak için aracından indi. Sürücüsü araçtan indikten sonra freni boşaldığı iddia edilen minibüs önce binanın dışında bulunan inşaat iskelesine çarparak devirdi daha sonra ise yolun sonunda bulunan çayırlığa uçtu.

İskelenin yıkılmış hali drone ile havadan görüntülendi

Otomobilde bulunan anne, çocuk ve son anda hareket eden minibüse binen baba yalandı. Kaza sonrasında sesleri fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı aile ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anında iskelede çalışan işçilerin mola vermek için aşağıya inmesi ise olası bir faciayı önledi. Devrilen iskele drone ile havadan görüntülendi.

Sokakta kimse olmaması faciayı önledi

Kaza sonrasında komşularının yardımına koşan ve ambulansa haber veren Cevdet Özgür, "Bizim gördüğümüzde bir baktık ki araba uçarak geliyordu. O esnada Allahtan sokakta kimse yoktu. Önce iskeleye çarptı daha sonra komşumuz bağırdı baktık yaralılar vardı ambulansı çağırdık ve hastaneye götürdüler. İskelede çalışan işçiler 5 dakika önce iskeleden inmişler." İfadelerini kullandı.

Görgü tanıklarından Yaşar Sağır ise, "Sesi duymamızla hemen fırladık geldik ve arabayı gördük. Kazanın nasıl olduğunu sorduk işte marketten gelmişler el frenini çekmeyi unutmuş herhalde önce iskeleye vuruyor daha sonra ise buraya uçuyor" şeklinde konuştu.

"10 dakika önce iskelenin üstündeydik"

Kazadan 10 dakika öncesine kadar iskelede çalışan işi Feshi Şener, "Biz iskeleden 5 bilemedin 10 dakika önce aşağıya indik. Biz oradaydık onlar geldiğinde yanlarındaydık amca sürüyordu arabayı. Çoluk çocukları da vardı arabada. Tam inerken baktık araba birden gitti peşinden bağırdık ama o esnada yapacak hiçbir şeyimiz yoktu, sokaktan çocuklar kaçsın diye bağırdık sadece. Araba geldi aşağıya uçtu ve biz sabahtan beri o iskelede çalışıyorduk 10 dakika önce aşağıya indik hemen onlar geldi. Biz çok korktuk olay yaşanırken bağırdık kimseye bir şey olmasın diye. Allahtan iskelenin bağlantı noktaları vardı" dedi.

Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı
Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı
Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı
Arnavutköy'de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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