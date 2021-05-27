ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
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ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI

ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de forkliftin, çarptığı panelvan aydınlatma direğine çarptı.

Arnavutköy'de forkliftin, çarptığı panelvan aydınlatma direğine çarptı. Kazada panelvan sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Forklift, park halindeki 34 VS 4137 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonette çarpmanın etkisi ile aydınlatma direğine vurdu. Kazada kamyonette olan sürücü, araç içinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, "Forkliftteki adam 'frenim patladı' diye bağırmaya başladı. Ondan sonra kaçıyor tabi. Bir kişi yaralıydı" dedi.

Görüntü dökümü:

-Aydınlatma direğine çarpan kamyonet-Forklift-Ambulansın gitmesi-Polis ekipleri-Kazanın etkisi ile kamyonetin çıkan kapısı-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI
ARNAVUTKÖY'DE FORKLİFT PANELVANA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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