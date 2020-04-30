Arnavutköy'de fırınlara ramazan denetimi

Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fırınların genel ve özel hijyen kriterlere uygunluğu, hammadde ve sevkiyat kontrolü, alet ve ekipman temizliği, ekmek ve pide gramaj denetimi yaptı.

Öte yandan fırın işletmecileri ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma, çalışan personelin maske, bone, eldiven kullanmaları, günlük kıyafet değişimi ve temizliği, hasta personel çalıştırmama ve dezenfektan kullanımı konularında bilgilendirildi.

Yapılan denetlemelerde görülen bazı eksiklikler, fırın çalışanı ve sahiplerine iletildi. Eksiklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda fırın çalışanları ve sahipleri uyarıldı.

Kaynak: AA