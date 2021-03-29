ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA: KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA: KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA: KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHAArnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
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Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi. Kaza yerine gelen şoförün yakınları sinir krizleri geçirdi. Ölen kamyon şoförünün yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kaza, saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü M. Z. Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti. Şoförü bunun üzerine durmayan kamyondan dışarı atladı. Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen şoförün yakınları sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

"DÖRTLÜLERİ YAKIP KORNA ÇALARAK MİLLETİ UYARDI"

Kamyonun freni patlayınca şoförün panik yaptığını söyleyen bir görgü tanığı, "Frenin boşaldığını anlayınca yukarıdan aşağıya doğru korna basarak milleti uyarmaya çalıştı. Ben de hemen arkasından otomobilimle geliyordum. Anlayınca ben de dörtlülerimi yaktım. Kapıyı açtı inmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sonra bir daha kapıyı açtı, panik yaptığı belliydi zaten. Tam bu noktaya gelince direksiyonu bıraktı. Direksiyonu bırakınca da kamyon sola kaydı ve duvara çarptı.  Şoför de duvarla kamyonun kapısı arasında kaldı. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybettiö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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