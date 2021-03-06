Son dakika haber! Arnavutköy'de feci kaza: 2 yaralı

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Arnavutköy'de feci kaza: 2 yaralı

Hatalı sollama sonucu araçlar kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL - Arnavutköy'de hatalı sollama sonucu 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen bir aracın da durmayarak çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün 13: 00'da Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle Hyundai İ20 marka ile Renault marka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. İki aracın çarpışması sırasında arkadan gelen Hyundai Accent marka bir otomobilde durmayarak araçlara çarptı.

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve ambulansa haber verdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan 2 yaralı, daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları panikle ambulansa koştular.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç trafiği oluşurken araçlar Jandarma'nın müdahalesi sonucu çekicilerle otoparka çekildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK