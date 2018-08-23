Arnavutköy'de Fabrikanın Asit Kazanı Patladı

Arnavutköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Kayabaşı Caddesi'ndeki deterjan hammadesi üretilen fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle oluşan zehirli gazın yayılmasını önlemek için kimyasal müdahale aracıyla çalışma yapıyor.

Bu arada, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikaya yakın noktadaki evlerde ikamet eden vatandaşların önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca bölgeye tedbir için AFAD ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Fabrikada bir bekçi bulunduğu ve olay sonrasında dışarı çıktığı öğrenildi.