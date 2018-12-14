Arnavutköy'de Fabrika Yangını (5)

Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

İBB'den yapılan açıklamada, "Yaklaşık 20 bin m2 büyüklüğündeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangına, İBB İtfaiyesi (Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca) 40 araç, 122 personelle müdahale etmektedir" denildi.