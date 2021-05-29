Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI
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Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Efekan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci ve ikinci katında dumanların yükseldiğini görenlein ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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