Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI

Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Efekan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci ve ikinci katında dumanların yükseldiğini görenlein ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı