ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY'de evinin önünde bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Tahir A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de evinin önünde bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Tahir A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, dün 21.00'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin bulunduğu sokakta bir otomobildeki kişilerle bir süre konuşan Tahir A. adlı kişi, daha sonra bilinmeyen bir sebeple araçtaki kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan ve sokak ortasında yere yığılan Tahir A.?nın yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler otomobilleriyle olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tahir A. ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Tahir A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak üzere çalışma başlatırken saldırının hemen ardından yerde yatan ve mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu Tahir A.?nın o anları ve yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Haber: ARNAVUTKÖY'DE EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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