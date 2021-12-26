ARNAVUTKÖY'DE EVİNE GİREN HIRSIZLA KAPIDA KARŞILAŞTI

ARAVUTKÖY'de işten dönen Hüseyin A. evinin kapısında hırsızla karşılaştı. Karşılaştığı kişiden şüphelenen ev sahibi, adamı kovalamaya başladı. Hırsızın eve girdiği ve yaşanan kovalama anları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay 22 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı eve iş çıkışında giden Hüseyin A. evinin bulunduğu sokağa geldiğinde binadan bir kişinin çıktığını gördü. Kapıda karşılaştığı kişiye kim olduğunu soran ev sahibi, sokaktan hızla uzaklaşmaya çalışan kişinin hırsız olduğunu anladı ve aralarında kovalamaca yaşandı. Evdeki herkesin işte olduğu o saatlerde pencereyi açarak içeri giren hırsız, evde bulduğu değerli eşyaları alarak pencereden girdiği evin, kapısını kullanarak dışarı çıktı. Hırsızın eve girdiği ve evin kapısında ev sahibi ile karşılaştığı o anlar ise sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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