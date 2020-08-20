Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı, yollar çöktü
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurda Arnavutköy'deki bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar bozuldu, çökmeler oldu.
20.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:46
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurda Arnavutköy'deki bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar bozuldu, çökmeler oldu. 5 yıldır Arnavutköy'de oturduğunu söyleyen Hamdi Özçelik, yağmurla birlikte komşularının evlerini su bastığını, mahallede alt yapı sorunları olduğunu belirtirken, bir başka mahalle sakini Erkan Tip de yağşışta giderlerin yetersiz kaldığını söyledi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA