ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI -2
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ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI -2

ARNAVUTKÖY'de birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI -2
20.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:59
ARNAVUTKÖY'de birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. 

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Arnavutköy'de yağmurun kuvveti daha fazla oldu. Kısa süreli sağanak bir çok ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu.

Bir evin bodrum katında yaşayan 7 kişilik Bektaş ailesinin evi de sular altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen İlhan Bektaş, "Valla mağduruz. Ne yapacağız hiç bilmiyorum" dedi.

"NE YAPACAĞIZ HİÇ BİLMİYORUM"4 çocuklu Bektaş ailesinin bodrum katındaki evi de sular altında kaldı. Tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İlhan Bektaş, "Sabah 8 civarında başladı. Ben işe gitmiştim. İşten çağırdılar. Geldim manzara buydu. Evi bu halde buldum. Eşyalar şu an içeride. Parkeler bu halde. Temizleyeceğiz. Aynen devam ediyor halimiz. Mağdur olduk. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Çocukları komşulara gönderdik. Ben ve hanım bir de oğlum var. Torunlar komşuda" şeklinde konuştu.

"EŞYALAR KULLANILMAZ HALDE"

Aynı apartmanın en üst katında oturan ve yağmur başlayınca komşularına yardıma gelen Özkan Göztok, "Yağmur başladığı zaman önce buraya koştum. Arkadaşları uyardım. Çocukları çıkarttık. Gereken müdahaleyi yaptık ama yetersiz kaldık tabii. Görüyorsunuz gariban bir aile bu. Evin haline bakın. Eşyalar kullanılamaz hale geldi atılacak hepsi mecburö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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