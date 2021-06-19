Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi
Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi -Etkili olan yağmurda yollar göle döndü, çocuklar gönüllerince eğlendi Arnavutköy'de aniden bastıran yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken, cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu.
Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi
-Etkili olan yağmurda yollar göle döndü, çocuklar gönüllerince eğlendi
İSTANBUL - Arnavutköy'de aniden bastıran yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken, cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu.
Saat 14.45 sıralarında havanın kararmasıyla birlikte gelen sağanak yağış, Arnavutköy civarında etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu. Öte yandan su birikintilerinde çocukların eğlenerek oynadıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç