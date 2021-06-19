Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi

Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi -Etkili olan yağmurda yollar göle döndü, çocuklar gönüllerince eğlendi Arnavutköy'de aniden bastıran yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken, cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu.