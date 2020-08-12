ARNAVUTKÖY'DE EL ÇABUKLUĞUYLA KURUYEMİŞÇİYİ 600 LİRA DOLANDIRDILAR ARNAVUTKÖY'DE EL ÇABUKLUĞUYLA KURUYEMİŞÇİYİ 600 LİRA DOLANDIRDILARTaylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy'de kuruyemişçiye gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle iş yeri çalışanını 600 lira dolandırdı.

ARNAVUTKÖY'DE EL ÇABUKLUĞUYLA KURUYEMİŞÇİYİ 600 LİRA DOLANDIRDILAR

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy'de kuruyemişçiye gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle iş yeri çalışanını 600 lira dolandırdı. Dakikalar içinde gerçekleşen dolandırıcılık, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Temmuz'da öğle saatlerinde Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçide yaşandı. Kuruyemişçiye gelen 3 kişi, sırayla alışveriş yaptı. Kasada çalışan genç kıza her biri 200 lira para verdi. Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Verdikleri parayı geri almalarına rağmen bir de para üstü aldı. Sonrasında işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, işyeri sahibine haber verdi. İşyeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikayetçi oldu.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 kişinin alış veriş yapma bahanesiyle el çabukluğuyla dolandırıcılık yaptıkları görülüyor.

Kaynak: DHA