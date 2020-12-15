Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı
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Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı

15.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:00
Arnavutköy'de

Arnavutköy'de gece saatlerinde "dur" ihtarında bulunan polislere ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy'de gece saatlerinde "dur" ihtarında bulunan polislere ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sonrası gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada, şüphelendikleri 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Zanlılar, ihtar üzerine ekiplere silahla ateş açarak yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:02:32. #1.14#
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