ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE HAVAYA ATILAN İŞARET FİŞEĞİ ORMANI YAKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE HAVAYA ATILAN İŞARET FİŞEĞİ ORMANI YAKTI

ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE HAVAYA ATILAN İŞARET FİŞEĞİ ORMANI YAKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü.

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü. Ormanlık alana düşen işaret fişekleri yangına sebep oldu. 

Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişekleri ormana düşerek yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Düğünde havaya atılan işaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Cep telefonu görüntüsü-İşaret fişeğinin havadaki görüntüsü

-Ormanlık alanda çıkan yangın


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla izledi
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla izledi
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Şener Şen Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE HAVAYA ATILAN İŞARET FİŞEĞİ ORMANI YAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 13:10:10. #1.15#

title