Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada
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Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada Arnavutköy'de cadde ile sokağın birleştiği kavşakta aracı ile drift yapan maganda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde ile sokağın birleştiği kavşakta aracı ile drift yapan maganda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan yol ayrımına gelen ve aracı ile drift yapan trafik magandasının tehlikeli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun ortasında duran ve sonrasında drift yaparak tehlikeli hareketlere neden olan maganda o esnada çevreden geçen vatandaşları da umursamadı

Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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