ARNAVUTKÖY'DE DÖNEMEYEN TIR'A FORKLİFTLİ YARDIM

Taylan YILDIRIM - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de sokağa bir türlü giremeyen TIR'ın yardımına forklift sürücüsü yetişti.

Arnavutköy'e Hadımköy sanayi bölgesinde bir fabrikaya malzeme bıraktıktan sonra sokaktan çıkmaya çalışan TIR sürücüsü, dönüş yapmaya çalıştığı sokağın hemen başına park eden araçlar yüzünden sıkıştı. TIR sürücüsünün yardımına forklift operatörü yetişti.

Forklift sürücüsü TIR'ın dorsesini çevirerek sokağa girmesini sağladı.

Kaynak: DHA