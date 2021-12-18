Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu - Haberler
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Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu Arnavutköy'de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

- Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde şiddetli şekilde yağan dolu vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde şiddetli şekilde yağan dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yağış sonrasında etrafın beyaza büründüğü görüldü.

Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu

Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu

Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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