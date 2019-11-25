Arnavutköy'de devriye atan polislere rağmen hırsızlıktan vazgeçmediler

25.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:40

Arnavutköy'de 4 şüphelinin bir markete girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gece devriyesindeki polisler defalarca aynı yerden geçmelerine rağmen hırsızları fark edemedi. Hırsızlar polis ekipleri caddeden her geçtiğinde park etmiş araçların arkasına saklandı. Hırsızların saklanma çabaları da kameralara yansıdı.

POLİS SON ANDA FARKETTİ, HAVAYA ATEŞ AÇTI, KOVALADI, ANCAK YAKALAYAMADI

İlginç hırsızlık olayı 20 Kasım 04.15 sıralarında Arnavutköy'de gerçekleşti. Nene Hatun Mahallesi'nin en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markete 4 hırsız girdi. yaklaşık 1 buçuk saat süren hırsızlık sonrası marketteki para kasasını, veresiye defterini ve binlerce lira değerindeki sigaraları çaldı. 4 hırsızı kendilerini son anda fark eden polisin havaya ateş açarak peşlerinden koşması bile durduramadı. Gece devriyesi atan polis ekiplerinin defalarca aynı yerden geçmesine rağmen hırsızları fark edememesi ve polislerle köşe kapmaca oynayarak girdikleri iş yerini soyan hırsızların her hareketi anbean güvenlik kameralarına takıldı.

DAKİKA DAKİKA BİR HIRSIZLIĞIN KRONOLOJİSİ

04.17 4 hırsız soymak üzere geldikleri marketin önünde beliriyor. Marketin önüne gelerek kepenkleri kontrol eden hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

04.18 Hırsızlar 1 dakikalık incelemenin ardından marketin önünden koşarak uzaklaşıyor.

04.43 Hırsızların ilk girişiminden yaklaşık yarım saat sonra iş yeri sahibinin babası, marketleri için meyve ve sebze halinden alışveriş yapmak üzere marketin üst katında bulunan evinden ayrılıyor.

04.47 Market sahibinin evden ayrılmasından 3 dakika sonra 4 hırsız tekrar kameraların açısında giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar marketin kepenklerini kaldırmaya çalışıyor. Caddeden geçen araçlardan tedirgin olan hırsızlar tekrar olay yerinden uzaklaşarak bir minibüsün arkasına saklanıyor.

04.51 Bir süre minibüsün arkasında saklanan hırsızlar üçüncü kez markete doğru yöneliyor. 4 hırsızdan 3'ü marketin kepenklerini yukarı kaldırarak iş yerine girebilecek bir açıklık oluşturmaya çalışıyor. İçeriye girmeyi başaran hırsızlar yanına aldıkları çuvalın içerisine marketteki sigara kutularını dolduruyor. Hırsızlardan birisi ise doldurulan çuvalı hızlıca taşıyarak ara sokakta bekleyen araçlarına koymaya gidiyor.

05.00 Saatler sabahın 5'ini gösterdiğinde ise yolun karşı tarafından geçen bir polis aracı kameralara yansıyor. Bir şeylerden şüphelenen polisler, araçlarını durdurarak geri geri gidiyor. Etrafı kolaçan eden polisler daha sonra yollarına devam ediyor.

05.01 Polis ekibinin caddede dolaştığını gören hırsızlar bulundukları marketin içinden çıkarak hızla ara sokağa kaçıyor.

05.02 Caddede bir olumsuzluk olduğunu hisseden polis ekipleri dönüş yaparak olayın gerçekleştiği marketin önüne geliyor. Burada polis aracından inen görevli bir memur, marketin önünü ve yan tarafındaki ara sokağı inceliyor. Bu sırada marketin hırsızlar tarafından yaklaşık 50 santim yukarı kaldırılan kepengi fark edilmiyor.

05.19 Hırsızlar yeniden kamerada beliriyor. Marketten aldıkları sigaralar ve yazar kasa ile hızla koşarak kendilerini bekleyen araca yöneliyorlar.

05.22 Bu sırada yine cadde üzerindeki bir minibüsün arkasında saklanan hırsızlardan biri caddede devriye gezen polis aracını görüyor ve arkadaşlarına haber vermek üzere marketten içeri giriyor.

05.23 Marketteki tüm hırsızlar, bulundukları caddede polis ekiplerinin sürekli dolaştığını görünce soygunu bitirerek bir çuvalın içine doldurdukları binlerce liralık sigaralarla marketten dışarı çıkarak kaçmaya çalışıyor. Ancak bu sırada yine caddeden geçen polis aracındaki polisler hırsızları fark ederek araçlarını durduruyor. Aracından inerek hırsızları kovalayan ve havaya 3 el ateş açan polisin çabası sonuçsuz kaldı. 4 hırsız, kendilerini bekleyen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

05.25 Hırsızları kaçıran polis daha sonra iş yeri önüne geliyor. Bu sırada bir başka polis aracı olay yerine gelirken hırsızları kovalayan polis memuru gelen ekip arabasına durmamasını ve ileriye doğru gitmesi için el hareketi yapıyor. Hızla geçen ekip aracının hemen arkasından ise beyaz renkli bir otomobil gidiyor. Bu otomobilin hırsızlara ait olduğunu iddia eden market sahibi Harun Temur, bu duruma anlam veremediğini söyledi.

DEVRİYE ATAN POLİSLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden birinde sürekli devriye atan polis araçlarına rağmen soygun planlarından vazgeçmeyen 4 hırsız, girdikleri marketten aldıkları sigaralar, yazar kasa ve veresiye defteri ile market sahibini yaklaşık 100 bin lira zarara soktu.

Marketin hemen üst katında oturan Harun Temur, polisin hırsızları durdurmak için havaya açtığı ateş sesi ile uyanarak dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Markete polisle birlikte giren market sahibi Harun Temur, binlerce liralık sigaranın çalındığını, bunun yanı sıra alacak ve verecek listesinin yazılı olduğu defter ve yazar kasanın da çalındığını fark etti.

OLUP BİTENLER ŞAKA GİBİ SANKİ

Yaşanan hırsızlık olayı sonucu 100 bin liranın üzerinde zarara uğradığını söyleyen market sahibi Harun Temur, görüntüleri izlediğinde 1 saat içinde defalarca iş yerine hırsızların girdiğini söyleyerek; 'Kameradan izlediğimizde hırsızları en son fark eden polis havaya ateş açıyor kovalıyor ve marketin önüne geliyor. Bu sırada başka bir ekip arabası olay yerinden geçerken hırsızların içinde olduğu beyaz araç polis ekip arabasının arkasından geçip gidiyor. Peş peşe gidiyorlar. O ateş eden abi de yolun ortasında sadece izliyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor. Şaka gibi bir durum.

1 saatten daha fazla uğraşan hırsızları polisler ilk fark ettiklerinde geliyorlar marketin önüne etrafa bakıyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Hırsızların hepsi kapişonlu ve ağızları da maskeyle kapalıydı. Sürekli hırsızlık olayı yaşanıyor. Yetkililerin bir an evvel önlem almasını istiyoruz. 100 bin liranın üzerinde bir zararımız var dedi.

Kaynak: DHA