Arnavutköy'de devrilen tır trafiği aksattı
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Arnavutköy'de devrilen tır trafiği aksattı

Arnavutköy'de etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.

Arnavutköy'de devrilen tır trafiği aksattı
18.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:34

Arnavutköy'de etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.

Arnavutköy-Yassıören yolu Dursunköy mevkisinde seyir halinde olan tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.

Tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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