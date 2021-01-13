Arnavutköy'de dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı
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Arnavutköy'de dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı

13.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:17
Arnavutköy'de dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı

Arnavutköy'de dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

Arnavutköy'de dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacımaşlı Mahallesi yolunda seyir halindeki otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü anne ve 5 yaşındaki çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olduğu belirtilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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